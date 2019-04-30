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شاهد.. روجينا توجه رسالة لجمهورها عن التفاؤل

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نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

علقت "روجينا" على الصورة قائلة: "التفاؤل هو حسن الظن بالله واليقين بالله هو الأمل والتوكل

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على الله هو أذكى عمل".

 

والجدير بالذكر أن الفنانة روجينا تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "كلبش3", ويشاركها العمل عدد من

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أبرز الفنانين وهم: "أمير كرارة، ناصر سيف، أحمد التهامي، عصام السقا، هالة فاخر، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، إخراج: بيتر ميمي وتأليف: باهر دويدار.

 

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