الإبداع في الأداء الحركي .. بمؤتمر الفن الأفريقي

بدأت الجلسة الثالثة من فعاليات مؤتمر "الفن الأفريقي.. أيقونة الإبداع الإنساني" والتي تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، وذلك داخل قاعة ثروت عكاشة.
وناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور حسن عطية، تأثير الفن الأفريقي
وشارك قي تلك الجلسات البحثية كل من الدكتورة ريم أحمد من مصر، والدكتور حاتم حافظ من مصر، والدكتورة رشا خيري من مصر، والدكتورة آيات أحمد من مصر، الدكتور محيي عبدالحي من مصر.
يذكر أن هناك عدد من المعارض المختلقة ضمن فعاليات المؤتمر منها معرض فنون تشكيلية، ومعرض صور فوتوغرافية، ومعرض منتجات تراثية وحرف تقليدية وحلي"، بينما تقام فعاليات أخري يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو.
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