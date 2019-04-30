الإبداع في الأداء الحركي .. بمؤتمر الفن الأفريقي

بدأت الجلسة الثالثة من فعاليات مؤتمر "الفن الأفريقي.. أيقونة الإبداع الإنساني" والتي تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، وذلك داخل قاعة ثروت عكاشة.

وناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور حسن عطية، تأثير الفن الأفريقي

علي مدارس الفن الحديث الغربية، والتقاليد الأفريقية كأساس للهوية العرقية في المسرح الافريقي، وعن مسرح من أجل التنمية أفريقيا نموذجا، والإبداع في الأداء الحركي الأفريقي في أوبرا عايدة، وفنون الأداء الحركي من منظور أنثروبولوجي.وشارك قي تلك الجلسات البحثية كل من الدكتورة ريم أحمد من مصر، والدكتور حاتم حافظ من مصر، والدكتورة رشا خيري من مصر، والدكتورة آيات أحمد من مصر، الدكتور محيي عبدالحي من مصر.يذكر أن هناك عدد من المعارض المختلقة ضمن فعاليات المؤتمر منها معرض فنون تشكيلية، ومعرض صور فوتوغرافية، ومعرض منتجات تراثية وحرف تقليدية وحلي"، بينما تقام فعاليات أخري يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو.