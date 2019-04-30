بالفيديو.. ماجي بو غصن تكشف عن شخصيتها في مسلسها الرمضاني "بروفا"

نشرت الفنانة اللبنانية "ماجي بو غصن" مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "ماجي" على الفيديو قائلة: "ليال من مسلسل بروفا..قريبا"، المسلسل من بطولة الفنان أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود". بطولة الفنان أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود". يذكر أن آخر أعمال ماجي بو غصن، مسلسل "ثورة الفلاحين"، وشاركها العمل كلا من: "ورد الخال، باسم مغنية، ايميه صياح، وسام حنا". المسلسل من إخراج: فيليب أسمر, وتأليف: كلوديا مارشيليان.

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