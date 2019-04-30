حققت أغنية "اتأكد" للفنان كريم محسن، أكثر من 70 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على قناته الرسمية علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات: أحمد جابر، ألحان:محمد شحاتة،
يذكر أن آخر إصدرارت كريم الغنائية كانت منذ 3 أعوام بألبوم "أنا عربي" الذي ضم 10 أغنيات، ومنهم "هي خلصت، وبفتكرك، حب الدنيا، نداري ليه".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب.. كريم محسن يعود لجمهوره بأغنية "اتأكد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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