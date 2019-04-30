بعد غياب.. كريم محسن يعود لجمهوره بأغنية "اتأكد"

حققت أغنية "اتأكد" للفنان كريم محسن، أكثر من 70 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على قناته الرسمية على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويشار إلى أن الأغنية من كلمات: أحمد جابر، ألحان:محمد شحاتة،

توزيع: محمد شفيق.

يذكر أن آخر إصدرارت كريم الغنائية كانت منذ 3 أعوام بألبوم "أنا عربي" الذي ضم 10 أغنيات، ومنهم "هي خلصت، وبفتكرك، حب الدنيا، نداري ليه".