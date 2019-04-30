بالصور.. رانيا يوسف تستمتع بالأجواء الصيفية

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "يوسف" على الصور قائلة: "الصيف دائمًا هو الموسم المفضل لدي.. أشعر فيه بالسعادة". فيه بالسعادة". الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "مملكة إبليس"، يشاركها العمل كلا من "غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، أسماء جلال"، المسلسل من إخراج: أحمد خالد موسى, وتأليف: محمد أمين راضي.

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