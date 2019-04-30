ندى بهجت تتحدى السباق الرمضاني بـ 3 أعمال تعرف على التفاصيل

تشارك الفنانة ندي بهجت، خلال السباق الرمضاني المقبل بثلاثة أعمال درامية، حيث تعيش حالة فنية مكثفة وذلك من خلال مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب ومسلسل "بركه" للفنان عمرو سعد ومسلسل "شقة فيصل" للفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وأكدت "بهجت" أنها تجسد دور جديد عليها في مسلسل "علامة استفهام" لم تقدمه من قبل إلا وهو شخصية تدعي "هيام " وهي متزوجة من الفنان محمد علي رزق وقد تخلق له عده مشاكل في حياته الشخصية والمهنية مما يؤدي ذلك إلي التخلص

من الحياة وانتحاره وتدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

وتابعت :"أنها تشارك في مسلسل "بركة" حيث تلعب شخصية فنانة مشهورة لديها كوكبه من المتابعين والجمهور ولكنها لديها عامل إختفاء الا وهو خطف الفنانة هاله صدقي والتي تلعب دور والده الفنان عمرو سعد وذلك عن طريق عمليه تنكرية بشخصية سيدة عجوزه وغيرها من المحاور التي تغير فكر وانطباع المشاهد.

وأضافت :"أن أحداث العمل تدور حول رجل يسمى

بركة يأتي من بلاد الصعيد مع والدته ويعيش في القاهرة ومع مرور الوقت يقوم بجمع المال ولكنه يتورط في بعض المشاكل الكبيرة مع بعض أصحاب النفوذ ولا أحد يسانده في جميع هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه وتقف بجواره وتستمر الأحداث مابين الصراعات والأحداث الشيقة والمثيرة".

وأكدت :"أنها تشارك في مسلسل شقه فيصل بدور تتخلي به عن جمالها وشخصيتها التي تتميز به وتدعي "انتصار" وتلعب دور فتاه شعبية متزوجة من الفنان أحمد حلاوة والذي يعمل في الشرطة و تعد الزوجة الثانية له بعد الفنانة بدرية طلبة ويحدث بينهم عده مفارقات إنسانية بسبب عدم أكتمال الحب المتكامل وغيرها من الأحداث".