تشارك الفنانة ندي بهجت، خلال السباق الرمضاني المقبل بثلاثة أعمال درامية، حيث تعيش حالة فنية مكثفة وذلك من خلال مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب ومسلسل "بركه" للفنان عمرو سعد ومسلسل "شقة فيصل" للفنان كريم محمود عبدالعزيز.
وأكدت "بهجت" أنها تجسد دور جديد عليها في مسلسل "علامة استفهام" لم تقدمه من قبل إلا وهو شخصية تدعي "هيام " وهي متزوجة من الفنان محمد علي رزق وقد تخلق له عده مشاكل في حياته الشخصية والمهنية مما يؤدي ذلك إلي التخلصمن الحياة وانتحاره وتدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير.
وتابعت :"أنها تشارك في مسلسل "بركة" حيث تلعب شخصية فنانة مشهورة لديها كوكبه من المتابعين والجمهور ولكنها لديها عامل إختفاء الا وهو خطف الفنانة هاله صدقي والتي تلعب دور والده الفنان عمرو سعد وذلك عن طريق عمليه تنكرية بشخصية سيدة عجوزه وغيرها من المحاور التي تغير فكر وانطباع المشاهد.
وأضافت :"أن أحداث العمل تدور حول رجل يسمى
وأكدت :"أنها تشارك في مسلسل شقه فيصل بدور تتخلي به عن جمالها وشخصيتها التي تتميز به وتدعي "انتصار" وتلعب دور فتاه شعبية متزوجة من الفنان أحمد حلاوة والذي يعمل في الشرطة و تعد الزوجة الثانية له بعد الفنانة بدرية طلبة ويحدث بينهم عده مفارقات إنسانية بسبب عدم أكتمال الحب المتكامل وغيرها من الأحداث".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بهجت تتحدى السباق الرمضاني بـ 3 أعمال تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.