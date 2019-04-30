حليمة تدخل التاريخ بـ “البوركيني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 مساءً - دخلت عارضة أزياء صومالية-أميركية التاريخ، بعدما أصبحت أول فتاة ترتدي “البوركيني” تظهر على إحدى صفحات مجلة “سبورتس إيلوستريتد”.
وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن حليمة عدن أصبحت أول عارضة أزياء مسلمة تظهر على صفحات المجلة الأميركية الشهيرة مرتدية البوركيني.
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