تعاون جديد بين تركي آل الشيخ والمطرب عمرو مصطفى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 مساءً - أعلن الشاعر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجأة جديدة، وهي تعاون يجمعه بالملحن والمطرب عمرو مصطفى وقيامه بعمل فني يجمعه معه بعد انقطاع 10 سنوات.



ونشر تركي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، صورة تجمعه بعمرو مصطفى، معلقًا “قريبًا ألبوم يجمعني بـ الملحن القدير عمرو مصطفى من كلامي وألحانه وغنائه بعد انقطاع 10 سنوات.. يحمل رؤية في دماغي”.وكتب ” تركي ” من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر: ” قريبًا البوم يجمعني بـ الملحن القدير عمرو مصطفى من كلامي والحانه وغنائه بعد انقطاع 10 سنوات… يحمل رؤية في دماغي”.يذكر ان تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا عن استعداده لإنتاج عمل سينمائي، سيجمعه بالشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر.