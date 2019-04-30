شاهد.. حليمة بولند تشكر السعودية على انقاذها من النصابين!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 مساءً - تحدثت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن كسبها حكم قضائي ضد احدى الشخصيات التي تهجمت عليها.

وكشفت حليمة بولند، اثناء حلولها ضيفة على برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد، ان الحكم له علاقة بقضية الهدايا التي تلقتها أثناء زيارتها الى السعودية والتي اثارت الكثير من الجدل حينها.

وتابعت حليمة ان الموضوع يمس “دولة عظمى ودولة شقيقة وفيها اساءة كبيرة”.

وشكرت حليمة بولند وزارة الداخلية السعودية على انقاذها من “النصابين التي كانت اغراضهم دنيئة”.

وردت على الاتهامات التي وجهت لها بأنها قامت بارسال الهدية لنفسها قائلة: “كانوا مسكوني على طول على السجن لأن هذا امن وسيادة دولة” واضافت “انت تعرف شو يعني تحط هدية باسم حاكم دولة او الديوان الملكي او شيء كبير مثل هذا”.