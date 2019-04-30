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كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 مساءً - دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس، نيكولاس مادورو، وذلك في تسجيل مصور داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس يُظهره محاطا بجنود.
وفي التسجيل المصور الذي يستمر لمدة 3 دقائق، التقط في وقت مبكر الثلاثاء، قال غوايدو إن الجنود الذين خرجوا إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وأدلى غوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا قبل عدة أشهر، بتصريحاته قبل يوم واحد من مسيرة مترقبة مناهضة لحكومة مادورو.
وقال غوايدو : “حان الوقت الآن”، بينما كان مرشده السياسي ليوبولدو لوبيز والعديد من الجنود المدججين بالسلاح والمدعومين بمركبة مدرعة واحدة يراقبون.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا انقلاب عسكري في فنزويلا.. وزعيم المعارضة بقاعدة للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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