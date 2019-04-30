إبنة ​نوال الزغبي تخطف الانظار بصورة تظهر مدى الشبه بينها وبين والدتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 مساءً - خطفت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ الأنظار بالصورة التي نشرتها مؤخراً عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث بدت فيها في قمة جمالها وتشبه الى حد كبير والدتها، حيث قامت بنفس التسريحة التي تقوم بها والدتها وكذلك وضعت مستحضرات تجميلية تشبه الى حد كبير طريقة مكياج والدتها.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي ديب على الصورة حيث اثنوا على جمالها وأكدوا أن الشبه بينها وبين والدتها كبير جداً.

يذكر ان الفنانة نوال الزغبي اطلقت مؤخراً تتر مسلسل بروفا “لما بتحسبا”، والذي سيُعرض في شهر رمضان.