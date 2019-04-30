وفاة الفنان اللبناني توفيق نبأ في البرازيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:59 مساءً - توفي الفنان اللبناني ​توفيق نبأ​ الأحد في ​البرازيل​، البلد الذي هاجر إليه عام 1991 مع أهله، وهناك امتهن الفن ناقلاً صورة مشرفة عن لبنان.

تخصص نبأ في ​الفلكلور اللبناني​ والعربي، وبدأ مشواره الفني منفرداً خلال حفلات ومناسبات عربية، فأتقن فن “الدبكة”، وقد عانى كثيراً لإثبات وجوده في بلاد الإغتراب، من خلال الفن الفلكلوري، إلى أن أنشأ فرقته الفنية جامعاً اللبنانيين حول التراث عام 2001.



وعمل على نشر اللغة العربية في البرازيل، حيث أنشأ صفوفاً لتعليم اللغة ومدرسة للرقص الشرقي التعبيري، وقد انضمت إلى مدرسته سيدات من المجتمع البرازيلي، يرغبن في مزاولة الرقص كهواية.

شارك نبأ في مهرجانات عدّة للفنون الشرقية في البرازيل وخارجها، وكذلك حلّ أستاذاً محاضراً وضيف شرف في عدد من المؤتمرات والمنتديات الثقافية، كما نظّم الحفلات في عيدي الإستقلال والجيش في حرم القنصلية اللبنانية في ​ريو دي جنيرو​، وفي “النادي السوري – اللبناني”، الى جانب مشاركته في مهرجان بيروت للرقص الشرقي، ممثلاً البرازيل ولبنان عام 2012.