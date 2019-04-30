وسام بريدي يكشف عن وجه ابنته لأول مرة في جلسة تصوير مع زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضع الإعلامي اللبناني وسام بريدي لجلسة تصوير جديدة جمعته بزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، وابنتهما ” بيلا ماريا”، لصالح إحدى المجلات الفنية.

الإعلامي اللبناني شارك جمهوره بصور من الجلسة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي كشف خلالها عن وجه ابنته لأول مرة.

وسام أرفق الصور بتعليق على لسان ابنته، حيث كتب: “مرحبا جميعا اسمي بيلا ماريا بريدي”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهوره، وتغزلوا في جمال ابنته.

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وكان وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي قد رزقا بمولودتهما الأولى، صباح السبت 8 سبتمبر، في إحدى المستشفيات الكبرى في إيطاليا.

ريم شاركت جمهورها بأول صورة لمولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها وسام وهو يحمل مولودته بحنان شديد، إلا أنه حرص على إخفاء معالم وجهها.

عارضة الأزياء أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “أريد أن أشكركم جميعا على رسائلكم لي.. طفلتي ولدت يوم 8 سبتمبر في الساعة 3:32 صباحا، واسمها بيلا ماريا.. بيلا ملأت حياتنا بالفرح والسعادة.. للمرة الثانية شكرا لكم وأنا متأكدة أن طفلتي ممتنة كثيرا لسؤالكم عليها ودعواتكم لها.. نحن نحبكم”.