بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تُفجر مفاجأة وتعلن طلاقها رسميًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها في نهاية شهر أغسطس 2018 بخلع الحجاب وعودتها للفن مرة أخرى، عادت حلا بمفاجأة كبرى لمحبيها عن حياتها الزوجية.

حلا أكدت في تصريحات صحفية أنها انفصلت عن زوجها الكندي رسميًا منذ خمسة أشهر، أي بعد أزمة خلها الحجاب مباشرة.

وأوضحت حلا أنها تجمعها بطليقها علاقة ود واحترام خاصة أنه والد أبنائها، مشددة على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

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حلا شيحة متزوجة من رجل كندي مسلم ولديها منه أربعة أبناء هم “هلا وخديجة وأحمد وعائشة”.

من ناحية اخرى، تشارك حلا شيحة في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “زلزال”، أول عمل لها بعد عودتها من اعتزال الفن لمدة 12 عامًا.

يشارك في بطولة مسلسل “زلزال”، محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى.

كما تشارك في بطولة مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم “نوسة نحلة ثانك يو”، ويشاركها البطولة محمد عبدالرحمن، الشهير بـ “توتا”، نجم “مسرح مصر”.