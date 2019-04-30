أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان المصري أحمد زاهر، في منزله بحضور زوجته وأولاده.
أحمد زاهر، نشر صور الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، والذي شارك فيه كل من الفنانة منة فضالي، وأحمد صفوت، وعمرو عبدالعزيز، وآخرين.
وعلق أحمد زاهر، على الصور قائلًا: «أصحابي الجدعان أصدقاء العمر طبوا عليا فجأة الساعة 12 بليل وجايين يحتفلوا بعيد ميلادي أحلى مفاجأة، فرحتوني واسعدتوني ربنا يخليكم ليا ويخلينا لبعض العمر كله، الصاحب الجدع ملوش مرتجع بموت فيكم».
من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد زاهر، في بطولة فيلم «زنزانة 7»، بطولة كل من، أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وأحمد التهامي ومنى منير وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
وكان أحمد زاهر، قد خضع لجراحة خلال الفترة الماضية أجلت تصوير جزء من دوره في الفيلم، وذلك بعد سقوطه بإحدى الفتحات الموجودة على المسرح خلال تقديمه الفنان تامر حسني في الحفل الذي أقيم داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي.
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