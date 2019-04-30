جو رعد يوضح حقيقة مقتل راغد قيس صاحب «شرطة المشاهير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان اللبناني جو رعد، صديقه راغد قيس، صاحب صفحة «شرطة المشاهير»على موقع «إنستجرام»، والذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين 29 إبريل بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وقال جو رعد عبر صفحته الشخصية بموقع «توتير»: «مصدوم بموت صديقي راغد قيس، زعلان منك وزعلان عليك، عمرك قصير تركت الدني وبعدك شاب ركضت بإجريك صوب المشاكل بوقت كنت بتستاهل حياة أفضل».

وأضاف: «دايما كنت قلك روق يا راغد الحياة قصيرة بس بعمري ما تخيلتها قصيرة هلقد، الله يرحمك ويغفرك ويصبر أهلك».

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كما رد على الأخبار التي نشرت حول قتل راغد قيس، قائلًا: «لكل شخص عم يصطاد بالمي العكرة وبعدو راغد قيس ما اندفن اتقوا ربنا، راغد مات مريض على سريرو بالمستشفى، ما حدا قتلو وما انتحر وقفوا تألفوا قصص».

وأضاف: «لبنان زغير والناس بتعرف بعضها وبسهولة فيكن تتأكدوا إنو كان مريض، أرحموا اهلو وإمو المقهورة الله يصبرها».

وكان راغد قيس، قد اشتهر بانتقاده لنجوم الفن ولمشاهير النجوم في الوطن العربي، وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة بين نجوم الفن بلبنان.