إطلالة فرح الهادي تثير سخرية جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة الكويتية فرح الهادي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أثارت سخرية جمهورها.

فرح ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بفستان منفوش باللون الروز، فوقه توب كاروهات باللون الأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها بحذاء باللون الأسود، مع حقيبة صغيرة باللون التركواز.

عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن عدم إعجابهم بإطلالة الفنانة الكويتية، وسخروا منها، مؤكدين أنها إطلالة غير متناسقة وتفتقد للأناقة.

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يذكر أن الفنان الكويتي عقيل الرئيسي قد فاجأ زوجته الفنانة فرح الهادي مؤخرا بحفل مميز أعده خصيصا للاحتفال بعيد ميلادها.

عقيل أحضر لزوجته قالب تورتة صغير وضع به شموع تحمل رقم 24، وهو عمرها، وزين المنزل ببالونات على شكل قلوب وشكل حرف “F”، كما أحضر لها باقة ورد، أكد أنه قام بجمعها بنفسه، وهو ما فسر أن الورود كانت بألوان مختلفة، مما أسعد فرح كثيرا.

الفنان الكويتي لم يكتفي بذلك بل احضر لزوجته الكثير من الهدايا، والتي كانت عبارة عن صندوق موسيقى، وأقلام على شكل “يونيكورن”، وتيشرتات عليها رسم لنفس الكل، وغطاء للهاتف بألوان متعددة، وكوب من الخزف الصيني، ومجموعة من العطور، بالإضافة إلى هدية رفضت فرح إظهارها في الفيديو.