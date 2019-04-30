تحدي الرقص بين إيمان العاصي ودينا فؤاد في حفل عيد ميلاد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لها برفقة ابنتها في حفل عيد ميلاد كارما أحمد خالد موسى.

كما شارك في الحفل الفنانة إيمان العاصي وابنتها ورقصت النجمتان على نغمات أغنية «يا منعنع»، للفنان مصطفى حجاج، وحصد الفيديو على العديد من تعليقات جمهورها.

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من ناحية أخرى، تشارك دينا فؤاد، في بطولة مسلسل «قيد عائلي»، والمعروض في الوقت الحالي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبدالعزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

من ناحية أخرى شاركت دينا فؤاد، في عرض أزياء لمصمم الأزياء بهيج حسين لعام 2019، وذلك تحت عنوان«المرايا»، داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت خلاله بفستان الزفاف.

وشاركت دينا، في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.