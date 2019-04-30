محمود العسيلي يحتفل بشم النسيم برفقة والدته.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمود العسيلي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة والدته للمرة الأولى.

محمود العسيلي، علق على الصورة قائلًا: «شم النسيم مع ست الكل كل سنة و أنتم طيبين»، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه والذين تمنوا لها دوام الصحة.

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وكان محمود العسيلي قد أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الثانية بعد زواج لم يدم فترة طويلة، وكشف عن سبب فشل زيجاته قائلًا: إنه يتمتع بحساسية مفرطة وهو ما يضعه دائما في مأزق مع المرأة التي يرتبط بها وأنه لا يستطيع أن يعيش غير سعيد، وأنه يرفض الحياة المعلبة، فهو شخصية صعبة ويحتاج معاملة خاصة وهو لا يعترف بالحب غير المشروط، لأن ذلك لا يوجد إلا في حب العائلة بين الأب والأم والأخوات.

يذكر أن محمود العسيلي، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه، ضمن حفلات عيد الربيع وشم النسيم، وذلك داخل كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس.

كما أحيا حفلًا الاثنين 29 إبريل، داخل نادي وادي دجلة المعادي، وذلك ضمن فعاليات حفلات الربيع وشم النسيم.