ساندي تحيي أول حفل غنائي لها بعد الطلاق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة المصرية ساندي حفل غنائي كبير بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بنادي مدينتي، بحضور عدد كبير من أعضائه وأسرهم.

ويعد هذا الحفل هو الأول للفنانة المصرية بعد إعلان طلاقها من زوجها المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد “راين”، وذلك بعد زيجة استمرت لأقل من عامين.

ساندي ظهرت في الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة، وقدمت أغنية” ليلة عيد” لفيروز، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة منها: “حلوة جدا، وحب واياك، وروحو قولوله”، كما قدمت أغتية “شو حلو” لزياد برجي، و٣ دقات لـ”أبو”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

Advertisements

وكان ضمن الحضور دكتور نادر شعبان، رئيس قطاع الأندية، وتامر صالح مدير عام نادي مدينتي، وخالد عويس نائب مدير عام النادي، ومحمد فرغلي مدير النادي، وشريف أبو القاسم، ومحمد يسري مساعدي مدير النادي، والحفل من تنظيم ياسر الحريري “أمازون”.

وكانت ساندي قد أعلنت في شهر مارس الماضي طلاقها من زوجها حازم كتانة، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم راغدة شلهوب، حيث وصفته بأنه زوجها السابق، والطلاق تم بعد عامين من الزواج.

وعن سبب انفصالهما، قالت إنهما كانا غير متفاهمين، مشيرة إلى أنها كانت دائما تشعر أنها مضغوطة، وأحيانا كان زوجها يدعمها في عملها، وأحيانا أخرى لا يفعل ذلك، فكانت لا تفهم إن كان يريدها أن تكمل في عملها أم لا.

المطربة الشابة أكدت أنها فضلت أن يتم الطلاق قبل أن يكبر ابنها ويعتاد على وجود والده في المنزل ويتألم، وفضلت أن تصبح هي وطليقها مجرد صديقين.