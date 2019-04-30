"أفنجرز: إند جيم" يحطم الرقم القياسي في الصين بـ330.5 مليون دولار

حطم فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) الإيرادات القياسية لشباك التذاكر في الصين، وجمع 330.5 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض الأربعاء.

ويواصل عشاق عالم "مارفل" السينمائي التدفق على دور العرض في العاصمة الصينية بكين؛ لمشاهدة فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم)، الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الناجحة.



واستمر التهافت على مشاهدة (إند جيم) بعد لحظات من الإعلان عن تحطيم الفيلم، الذي أنتجته شركة استديوهات مارفل، الرقم القياسي الذي حققه أي فيلم في أول عرض بمطلع الأسبوع في الصين، وكذلك في دول أخرى.

وحقق الفيلم خلال 5 أيام 330.5 مليون دولار في الصين، ثاني أكبر سوق للأفلام السينمائية في العالم.

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وأيضا حقق الفيلم إيرادات قياسية في الولايات المتحدة وكندا، أكبر سوق عالمية للأفلام السينمائية، بلغت 350 مليون دولار، ما ساعد على تحطيمه الإيرادات القياسية لشباك التذاكر على المستوى العالمي بإجمالي 1.2 مليار دولار حتى الأحد.

وفاق إجمالي ما حققه الفيلم تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق الذي سجله قبل عام فيلم "المنتقمون: الحرب اللانهائية" (أفنجرز: إنفنيتي وور)، وبلغ 257.7 مليون دولار.

وقالت ديزني إن "إند جيم" سجل أيضا أرقاما قياسية في مطلع الأسبوع في البرازيل وفرنسا وأكثر من 30 سوقا أخرى.

وتبلغ مدة فيلم الحركة 3 ساعات، وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام عالم مارفل التي انطلقت في 2007 وتضم 22 فيلما.

ويدور الفيلم حول معركة بقاء بين شخصيات قصص مصورة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور ضد شرير خارق يدعى ثانوس.