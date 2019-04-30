عارضة أزياء تظهر بـ “البوركيني” على غلاف مجلة رياضية

خطفت حليمة آدن، وهي عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، الانظار وذلك بصفتها أول مسلمة تظهر في مجلة “سبورتس اليستريتد” مرتدية ثوب السباحة الإسلامي “البوركيني”.

وظهرت صورة “آدن” في إصدار المجلة السنوي الخاص بثياب البحر.

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وقالت العارضة الأميركية في حديث لـ”بي بي سي”: “ينبغي أن تجد الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب نساء يتطلعن إليهن في جميع المجالات”.

وصُمم البوركيني على يد أهيدا زانيتي، وهي أسترالية مسلمة قالت إنها استهدفت من هذا الثوب أن تسمح للنساء المسلمات بالمشاركة في حياة الشواطئ

ويثير البوركيني الجدل خاصة في فرنسا، حيث يفرض حظر على ارتدائه بسبب أنه يتنافى مع قوانين العلمانية.