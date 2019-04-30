متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 7 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والجمال، بطريقة خفيفة، ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: عن العلاقات آثار الزواج على صحتك.. ستصدمك مع وسائل التواصل الاجتماعي.. هل أصبحت التّهاني بين الناس "سائلة"؟ عن المشاهير Advertisements زوج سيرين عبدالنور يُعلّقُ على مشاهدها الرّومانسيّة مع تيم حسن.. ووفاء كيلاني تلتزمُ الصّمت. لماذا لا يبتسم زوج النجمة #أمل_بوشوشة في كل صوره؟‎ جمال سليمان يصف بوستر "زي الشمس" بـ "المهين".. والشركة ترد. عن الموضة كيم كارداشيان تحتفلُ بميلاد شقيقتها كورتني بفُستان "قديم" من عام 1997. مايا دياب تبالغُ في التّركيز على ساقيها، وشعر كارول سماحة يسرقُ وهجها.. وإطلالات نجمات أخريات.

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: هذه آثار الزواج على صحتك.. ولماذا لا "يبستم" زوج أمل بشوشة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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