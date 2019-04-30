"حروف وألوف" يعود.. ونقْل برامج الهواة من بيروت للرياض وجدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد توقفه لموسمين متتاليين (2017 - 2018) يعود برنامج المسابقات الشهير حروف وألوف إلى شاشة MBC مجددًا، وذلك بعد غياب قسري جاء بسبب إقصاء مذيعه الشهير "محمد الشهري" الذي قدم البرنامج قرابة العشر سنوات متتاليه من عام 2005 حتى 2015، وارتبط البرنامج باسمه وبأسلوبه الجذاب، وجاء بعده الفنان طارق الحربي ليقدمه عام 2016 ولكن لم ينجح بسبب أسلوبه الذي أكد كثيرون أنه لا يتناسب مع رتم البرنامج وخروجه المتكرر عن النص، حيث انخفضت حينها المشاهدات.

والجديد في الأمر أن البرنامج سيبث خلال شهر رمضان المقبل من استوديوهات القناة في جدة بدلاً من بيروت، وهي الاستوديوهات التي تم تجهيزها مؤخرًا على مستوى عال من التقنية والإكسسوارات، وهي تابعة لشركة الصدف المتعاقدة مع المجموعة، ولا زال الخبر في طي الكتمان، ولم يرد اسم مقدم البرنامج حتى الآن.

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وأيضًا أفاد مصدر خاص لـ"فوشيا" بأن جميع مسابقات الهواة "أراب غوت تالنت - أراب آيدول - ذا فويس" أيضًا سيتم بثها من داخل السعودية موزعةً بين جدة والرياض، وبالتالي سيتم نقلها رسميًا من استوديوهات بيروت إلى السعودية، ولا زالت الترتيبات قائمة لتكون السعودية مقرًا للكثير من البرامج التي تذاع على MBC ومن ضمنها برامج المسابقات والهواة.

الجدير بالذكر أن القناة بدأت فعليًا في التعاقد مع عدد من المختصين السعوديين؛ (منتجين - مهندسين - مديري إدارات).