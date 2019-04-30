"سفر برلك" يشرح التاريخ العثماني الأسود بأضخم إنتاج عربي

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت شركة "إيغل فيلمز" تحضيرات مكثّفة لعمل مسلسل عربيّ ذي ميزانية عالية بعنوان "سفر برلك"، وهي كلمة تركية بالأصل، وتعني "النفير العام والتأهب للحرب".
سيتناول المسلسل حقبة الهيمنة العثمانية ومخلفاتها عند إصدار العثمانيين قرارًا بضمّ رعايا الدول العربية المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية آنذاك، وجعلهم يشاركون في الحروب التي تشنّها، لتشمل أحداث المسلسل بلاد الشام والعراق ومصر وصولاً إلى شبه الجزيرة العربية، حيث عانت هذه المناطق العربية من التشرد والجوع والفقر والهلاك.
وبدأ بالفعل التحضير للعمل مع مجموعة من الكتّاب، ويتوقع أن يكون واحدًا من أهم الإنتاجات العربية على الإطلاق، وسيتم تصويره في عدة دول عربية، ليرصد مرحلة مهمة جدًا ودقيقة وصعبة من تاريخنا العربيّ المشترك.
يذكر أن "سفربرلك" هو فرمان صدر من السلطان العثماني محمد رشاد يدعوا فيه الرجال الذين بلغت أعمارهم بين (15 حتى 45) سنة من رعايا الدولة العثمانية، ومن بينهم رعايا البلاد العربية إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية، وأطلق البغداديون عليها أيام الهلاك، وكان إعلان التعبئة العامة هو بمثابة استعداد الدولة العثمانية للوقوف إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
يشار إلى أن "سفر برلك" هو أيضًا فيلم من بطولة فيروز تم إنتاجه في لبنان، وصدر عام 1967، من كتابة الأخوين رحباني وإخراج هنري بركات.
يذكر أنّ شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان، تنافس هذا العام بستة أعمال عربية؛ "الكاتب"، "بروفا"، "أسود"، "زي الشمس" في مصر، و"لا موسيقى في الأحمدي و"أمنيات بعيدة" في الخليج.
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