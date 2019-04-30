منافسة شرسة بين حسن الرداد ومي عز الدين في رمضان 2019

كشف النجوم عن المزيد من البروموهات الجديدة لأعمالهم الدرامية المرتقبة في شهر رمضان 2019 والتي تظهر تفاصيل إضافية عن شخصياتهم التي سيطلون بها على المشاهدين طيلة الموسم المقبل، وكان لافتا ظهور كل من حسن الرداد ومي عز الدين بمواقف كوميدية متعددة بأحدث مقطعي فيديو لهما، فبدا كأنهما بمنافسة طريفة.

حسن الرداد وبرومو "الزوجة 18"

النجم حسن الرداد طرح برومو الرسمي الأول لمسلسله "الزوجة 18" وتضمن المقطع مواقف طريفة جدا يتعرض لها بطل العمل، إلى جانب مواقف أكشن، كما ظهر في أحد المشاهد وهو يحتفل بزفافه، وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلا: "العريس وصل".

ويجسد حسن الرداد شخصية صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميّز، يدخل في العديد من العلاقات الغرامية وتتعدد زيجاته من فتيات من مختلف الجنسيات العربية خلال، منهن المصريات وهناك سورية ولبنانية وعراقية وغيرهن.

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وقدم حسن الرداد الكوميديا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "عزمي وأشجان" مع زوجته ايمي سمير غانم، كما اعتاد الجمهور عليه بشخصية كوميدية في أفلام السينما حيث برع جدا بأداء هذا النوع.

المسلسل من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، آية سماحة، ومروة الأزلي.

مي عز الدين ببرومو "البرنسيسة بيسة"

النجمة مي عز الدين، بدورها طرحت البرومو الثاني الرسمي لمسلسل "البرنسيسة بيسة" بالتزامن مع طرح حسن الرداد للإعلان الترويجي لمسلسه، وظهرت مي بشكل كوميدي بأكثر من شخصية لها، ما جعل الجمهور يعقد مقارنة بين النجمين كونهما سيكونان بمنافسة على هذا النوع من الدراما خلال موسم رمضان 2019.

وتقدم مي عز الدين شخصيتين في العمل، الأولى هي "بيسه" بنت البلد الجدعة التي تعيش في الحارة الشعبية وتعمل طبالة، والشخصية الثانية "سكسكه" السيدة العجوز التي تمتلك الكثير من القوة وهي نموذج موجود في الحارة الشعبية المصرية، ومي عز الدين برعت من جهتها بأدوار الكوميديا بأكثر من عمل لها درامي وسينمائي، ومن بينها مسلسل "دلع البنات"، واجزاء فيلم "عمرو وسلمى".

"البرنسيسة بيسة" سيعرض على شبكة قنوات الحياة، وهو من انتاج سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه كل من النجوم: بوسي، محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد وغيرهم.

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