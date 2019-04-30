ميريام فارس تتجاهل قرار منعها من دخول الكويت بفيديو جديد

تجاهلت النجمة ميريام فارس الأخبار التي تحدثت عن منعها من دخول الكويت وشاركت متابعيها بمقطع فيديو قصير استعرضت من خلاله أناقتها الكاملة بفستان قصير.

واستخدمت فارس تقنية عبر هاتفها لتلتقط المقطع، وظهرت فيه وهي تتحضر للذهاب الى سهرة وارتدت فستاناً قصيراً باللون الرمادي اللامع مع بوط قصير من اللون نفسه.

وتركت شعرها "الويفي" منسدلاً على كتفيها وقامت باللعب به بطريقة لطيفة وبدلع كبير، ووضعت نظارات شمسية على شكل مرآة، ونال المقطع اعجاب الالاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على رشاقتها وجمالها.

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