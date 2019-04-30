أنغام تؤكد أن "الحظ" لا يحالفها في بعض الأوقات

القاهرة - لايف ستايل
فاجأت الفنانة أنغام جمهورها في حفلها الغنائي الأحد، والذي أقيم في ساحة دار الأوبرا المصرية، بمناسبة احتفالات الربيع بما قالته على المسرح.
ورغم اعتقاد البعض بأنها تعيش بسعادة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، إلا أنها صدمت الجميع بما قالته: "أوقات بتيجي عليا لحظات باحس إني مش محظوظة وبتعدي عليا أيام صعبة".
وأضافت: "النهاردة سعيدة قوي وأنتوا معايا في الحفلة بمناسبة أعياد الربيع". الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام حول سبب قولها لهذه الكلمات أو سبب حزنها.
وكانت أنغام افتتحت الحفل بأغنية "حالة خاصة جدا"، وقدمت بعدها "ياريتك فاهمني" التي قوبلت بالتصفيق 3 مرات أثناء غنائها.
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