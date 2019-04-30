فيديو لرقصة دينا فؤاد تحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة المصرية دينا فؤاد متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو خلال مشاركتها بميلاد ابنة المخرج أحمد خالد موسى. وظهرت في الفيديو بصحبة الفنانة إيمان العاصي، وكارمة إبنة أحمد خالد، ترقصن مع مجموعة من البنات على أنغام أغنية "يا منعنع"، وبدت في غاية السعادة ورقصت معهن بطريقة عفوية. قد يهمك أيضـــــــًا دينا فؤاد تُجسِّد 4 شخصيات مختلفة في "ساعة رضا" الفنان باسل خياط يوجه نصيحة لجمهوره عبر "إنستغرام"

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