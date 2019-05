شكرا لقرائتكم خبر عن صور تايجا وكورتنى كاردشيان أمام الأهرامات تثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

تفاجأ الكثير من محبى ومتابعى برنامج تليفزيون الواقع الشهير "keeping up with the kardashians" بنشر نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان صوراً لها أثناء تواجدها فى مصر أمام الأهرامات.



وما لفت الأنظار أنه بعد يومين من إعادة نشر كورتنى كاردشيان صورها القديمة من أمام الأهرامات، كشف نجم الراب الشهير تايجا عن صور له أيضاً أثناء زيارته لمصر عبر صفحته على "إنستجرام" وهو ما يفتح بابا كبيرا لإثارة التساؤلات حول توقيت الزيارة ونشر الصورة، وهل اجتمعا سوياً فى هذه الزيارة، وهل ستكون هذه الفترة بداية لقصة حب تجمعهما؟!.

وما لفت الأنظار أن النجمة كيلى جينر صديقة تايجا ووالده ابنته "ستورمى" لم تظهر مع تايجا نجم الراب الشهير فى هذه الرحلة، وهى تركز الآن فى التسويق لمنتجاتها الخاصة بالماكياج، حيث تعد جينر إمبراطورة فى عالم الماكياج والتجميل فى العالم.

وفى الحقيقة أن الصور التى نشرتها كورتنى كاردشيان من أمام الأهرامات يعود تاريخها لأغسطس 2017، ولم تكن بالتزامن مع تواجد تايجا بمصر.



