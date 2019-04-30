شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتحول لـ "فارس" ويمارس هوايته المفضله بقفز الحواجز مع حصانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر الفنان أحمد السقا بحبه للخيول وتربيتها وترويضها منذ صغره، فدائماً ما يظهر داخل مزرعة الخيول الخاصة به، وهو يراعيهم ويلهو معهم.

ونشر السقا منذ قليل، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى، له وهو يمتطى حصانه الأسود الشهير، ويقفز به عبر حاجز صغير ومن ثم حاجز ثلاثى ضخم.

وسرعان ما تفاعل معه جمهوره عبر الفيديو الذى نشره منذ دقائق، وكان من ضمن أوائل المشاركين فى التعليقات الفنانة منى زكي التى بادلته ايموشن "قلوب" عبر الفيديو.

ونشر السقا مؤخراً مقطع فيديو له وهو يوضح الكثير من معلومات عن الحصان العربى الأصيل، حيث يكتب على ظهره اسمه وتاريخ ميلاده والمزرعة التى ولد بها، موضحا أن العرب يحبون ركوب ذكور الخيل عن الإناث من باب العزة والفخر، كما أنها تستجيب للخيال بسرعة.

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