شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور من حفل رامى جمال حفل بمناسبة شم النسيم فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم رامى جمال، حفلا غنائيا بأحد النوادى فى مدينة الاسكندرية بحضور الآلاف من جمهوره، وذلك احتفالاً بعيد "شم النسيم".

بدأ رامى جمال الغناء بأغنية "ليالينا"، ثم تابعها بتقديم "اتفضل امشى"، و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، التى قام بإعادتها بناء على رغية الجمهور، و"مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان كليب البرد، والذى تم طرحه فى مطلع العام الجارى، من كلمات احمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، وأن تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب فى لندن.









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