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"رمضان بنكهة ستاند أب".. الرباط تحتضن مهرجان "اجى تهضم" الكوميدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن العاصمة المغربية الرباط النسخة الجديدة من مهرجان "اجى تهضم" الكوميدي السنوي لأول مرة، والذي يستمر على مدار 6 ليالى متتالية خلال شهر رمضان، بداية من الاثنين 13 مايو المقبل.

"اجي تهضم" أو "تعالى لتهضم" حسب ترجمة اللهجة العامية المغربية يعد أكبر مهرجان لـ الاستاند أب كوميدي فى المغرب، ويعود هذا العام بنسخته الخامسة، بعد اعتياد تقديمه كل سنة فى مدينة مختلفة، بين أغادير ووجدة وطنجة وكازابلانكا، ويضم 6 حفلات كوميدية تضم عددًا من نجوم المجال بالمغرب، منهم حنان الفضيلي وأمين راضى ووحيد مع مشاركة مؤسسي المهرجان الثنائي الكوميديا الشهير أمين بنغازي وعبيد الله هلال، المعروفين باسم فريق ""Les Inqualifiables"، ممن يقدمان السهرة قبل الأخيرة مساء الجمعة 17 مايو.

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ويعيد المهرجان الكوميدي الثنائي أمين وعبيد إلى  المغرب، عقب جولاتهما الفنية فى أمريكا وكندا مؤخرًا، بحصيلة تخطت الـ17 حفلة حملت معظمها لافتة كاملة العدد من الحضور، مروا خلالها بين مونتريالواوتاوا وتورونتو فى كندا، مع وقوفهما على مسرح الزنك الأسطورى فى نيويورك الأمريكية، ذلك المسرح الذى شهد أول ظهور للنجم العالمى ويل سميث، وحفلهما فى سان دييغو كاليفورنيا فى نفس مسرح الذى قدم فيه النجم الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، إضافة إلى مسرح لوس أنجلوس كونكشن حيث اعتاد الظهور فيه نجم مسلسل فريندز الشهير ماثيو بيري المعروف بشخصية تشاندلر.

 

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امين وعبيد على مسرح سان دييغو الشهير الذى يعرض فيه كيفن هارت

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