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تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولى الـ 72

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الملايين من المعنيين بصناعة السينما في العالم ينتظرون انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72، والتي من المقرر أن تبدأ في 14 مايو وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه في مدينة كان بفرنسا، حيث يتم عرض عدد من الأعمال السينمائية المذهلة سواء بالمنافسة الرسمية أو بقائمة الأفلام القصيرة أو بكلاسيكيات " كان" .

واليوم كشف القائمون على المهرجان عن لجنة التحكيم المهرجان برئاسة المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو مع أربع نساء ، وأربعة رجال من أربع قارات من سبع جنسيات مختلفة.

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تضم لجنة التحكيم النجمة الأمريكية آل فانينج و الممثلة ميمونة نداي من بوركينا فاسو ، و المخرجة و المؤلفة الامريكية كيلي ريتشارد .

كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الايطالية Alice Rohrwacher، و الكاتب و المخرج الفرنسي انكي بلال و الفرنسي روبين كامبيو ، و يورجوس لانثيموس من اليونان و باوي بوليكوفسكي من بولندا.


 

 

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