شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جاكسون يزاحم زعماء أمريكا فى ترتيب الأكثر زيارة عبر ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ويكيبيديا الشهير، عن أخر تحديث لقوائم البحث والمشاهدة لديه، ومزاحمة مغنى الراب الراحل مايكل جاكسون لتلك القائمة بعد أزمته الأخيرة واتهاماته بالاعتداءات الجنسية على الاطفال فى فيلم Leaving Neverland.

وأحتل ملك البوب الراحل المركز الثالث فى تصنيف القائمة بعدد 112 مليون مشاهدة للحساب الخاص به عبر الموقع، ليزاحم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى تربع على عرش الاكثر زيارة برصيد 154 مليون زيارة.

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بينما احتل المركز الثانى الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما بعدد 129 مليون زيارة، وتزيل الترتيب المغنية العالمية ليدي جاجا بعدد 107 مليون زيارة بعد تتويجها بجائزة الأوسكار عن أغنيتها الشهيرة Shallow فى فيلمها A Star Is Born.

ويعد ويكيبيديا أكبر موقع لجمع المعلومات عن الأشخاص من مختلف انحاء العالم وبمختلف تصنيفاتهم، ويكشف نهاية كل شهر عن قوائم الاكثر زيارة للحسابات الخاصة للمشاهير.