شاهد: وفاة “شرطي المشاهير” راغد قيس تصدم الوسط الفني

أكد مقربون من الصحفي اللبناني الشاب راغد قيس، الذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاته، الاثنين، بعد أزمة صحية. ونعى عدد كبير من الفنانين قيس، الذي أدار الحساب المعروف على إنستغرام باسم “شرطة المشاهير”، بمجرد أن تأكد خبر وفاته. وقال مقربون من قيس، الذي اهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين وتناولها بشكل ساخر، إنه عاني مؤخرا من “أزمة صحية خطيرة” انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته، بينما لم يتحدث أفراد من عائلته عن وفاته أو سببها. وأعربت الفنانة اللبنانية إليسا على تويتر عن حزنها العميق بوفاة قيس وهو في سن صغيرة، وقالت: “كانت تعليقاته قاسية بحقي”.

فيما قالت المطربة اللبنانية ديانا حداد: “الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك”. كما نعى الممثل السوري تيم حسن وزوجة المصرية الإعلامية وفاء الكيلاني قيس، وقال حسن: “الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك .. البقاء لله”.

وجذب حساب “شرطة المشاهير” أكثر من مليون متابع على إنستغرام، عبر نشر أكثر من 5 آلاف مدونة جميعها تهتم بالفن والفنانين العرب، وتنتقد أخبارهم بطريقة ساخرة وضاحكة، بينما جذبت صفحته على تويتر أكثر من 50 ألف متابع. وكثيرا ما سببت انتقادات قيس اللاذعة جدلا بين الفنانين والمتابعين على حد السواء، وكان من أشهرها وصفه للإطلالة التي ظهرت بها المطربة المغربية دنيا بطمة بـ”السجادة الحمراء” الأمر الذي ردت عليه الأخيرة بشن هجوم لفظي حاد ضده.

وربط بعض المتابعين لراغد قيس بين وفاته والوفاة المفاجئة لصديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة، منذ أشهر، الأمر الذي سبب صدمة أيضا لجمهورها.