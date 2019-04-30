الجمعة.. علي الهلباوي يشعل مسرح ساقية الصاوي بأجمل أغانيه

يحيى المطرب علي الهلباوي، حفلًا غنائيًا جديدًا، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مايو، وذلك ضمن احتفالات

شم النسيم وأعياد الربيع.

ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي"خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها

جمهوره، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها: "قل للمليحة" و"دوم" و"مرسال لحبيبتي".

يذكر أن الفنان على الهلباوي منشد ومرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمي إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.