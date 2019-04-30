يحيى المطرب علي الهلباوي، حفلًا غنائيًا جديدًا، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مايو، وذلك ضمن احتفالاتشم النسيم وأعياد الربيع.
ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي"خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها
يذكر أن الفنان على الهلباوي منشد ومرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمي إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. علي الهلباوي يشعل مسرح ساقية الصاوي بأجمل أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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