في أقل من 24 ساعة.. هايدي موسى تتخطى الـ 14 ألف مشاهدة بأغنية "أنا اتعودت"

اجتازت أغنية "أنا اتعودت" للفنانة هايدي موسى، حاجز الـ14 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بالأمس على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

ويشار إلى أن الأغنية من كلمات: نادر عبد الله، ألحان:حسين محمود، توزيع:

طارق عبدالجابر.

يذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية هو "حنية الدنيا" الذي طرح عام 2018، الذي ضم 12 أغنية ومنهم "مش حب عادي، مستهون، قلوب، سؤال".