اجتازت أغنية "أنا اتعودت" للفنانة هايدي موسى، حاجز الـ14 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بالأمس على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات: نادر عبد الله، ألحان:حسين محمود، توزيع:
يذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية هو "حنية الدنيا" الذي طرح عام 2018، الذي ضم 12 أغنية ومنهم "مش حب عادي، مستهون، قلوب، سؤال".
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. هايدي موسى تتخطى الـ 14 ألف مشاهدة بأغنية "أنا اتعودت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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