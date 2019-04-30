بالفيديو.. شيرين تقترب من 2 مليون مشاهدة بأغنية "يا بتفكر يا بتحس"

اقتربت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة شيرين عبدالوهاب من حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ3 أيام على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: علي المولى، ألحان:صالح الكردي، توزيع:جيمي حداد، والكليب من إخراج:فيليب أسمر، وتأتي الأغنية ضمن أحداث المسلسل اللبناني "خمسة ونصف" بطولة تيم حسن، نادين نجيم.

يذكر أن شيرين قد أحييت مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية، والذي شهد حضور ضخم من جماهيرها ومحبيها وكان من أبرز الحضور زوجها الفنان حسام حبيب، وقدمت شيرين باقة غنائية من آخر ألبوماتها"نساي" ومنها: "حبه جنة، نسًاي، تاج راسك".