عبير صبري تطلق مباردة دعم "أطفال مستشفى أبو الريش"

تطلق الفنانة عبير صبري، "مبادرة دعم أطفال مستشفى أبو الريش"، وذلك السبت المقبل، ٥ مايو من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثانية

عشرة ظهرا.

ومن المقرر أن يشارك خلال هذه المبادرة عدد من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الفنانة

وفاء عامر، رجاء الجداوي، إلهام شاهين، بوسي، صفية العمري، هالة صدقي، هاني رمزي، وخالد زكي.

يذكر أن الفنانة عبير صبري تشارك في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام.