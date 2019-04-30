بالفيديو.. برومو "البرنسيسة بيسة" يقترب من المليون مشاهدة

تصدر البرومو الرسمى لمسلسل "البرنسيسة بييسة" للنجمة مى عز الدين، قائمة تريند يوتيوب، حيث احتل قائمة "المحتوى الرائج"، كما اقترب من وصول مشاهداته إلى المليون الأول، وذلك بعد طرحه من شركة سينرجى على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ أيام قليلة.
تواصل مى عز الدين تصوير مشاهدها الأخيرة فى المسلسل، الذى تقدم فيه الدراما الشعبية الكوميدية، وتظهر بأكثر من شخصية خلال الأحداث، منها فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، والثانية "الجدة سكسكة"، التي تعيش معها،
يذكر أن "البرنسيسة بيسة"، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسليمان عيد، وإيمان السيد، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى، ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى، كضيفي شرف.
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