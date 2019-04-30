شاهد.. مريم حسن تكشف عن اسمها في "قمر هادي"

كشفت الفنانة مريم حسن، عن شخصيتها ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحتها الشخصية

على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشرت "حسن" عبر صفحتها صورة من كواليس العمل، وعلقت عليها قائلًا :"

هنا.. قمر هادي.. في رمضان إن شاء الله".

ويذكر أن "قيد عائلي" بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، وأشرف زكي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز.