فيفي عبده تشكر متابعيها على “البوس والقلوب” بفستان مكشوف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:04 مساءً - أطلت الفنانة المصرية فيفي عبده في بث مباشر على متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد شكرت فيفي عبده متابعيها بعد البث بفيديو على محبتهم قائلة: “عايزة اقول لكم ميرسي على اللايف وعلى الكومنتات الرائعة ربنا يخليكم ليا وبحبكم قوي قوي” واضافت “ميرسي على البوس والقلوب والحاجات الحلوة”.

غير ان معظم التعليقات على فيديو فيفي عبده جاءت سلبية حيث انتقد الكثيرين اطلالتها وظهورها بفستان مكشوف الكتفين.