بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة: ألف سلامه عليكي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 02:04 مساءً - أثارت الإعلامية بسمة وهبة قلق متابعي الفنانة رغدة ومحبيها، بعد أن نشرت صورة تجمعهما معاً عبر “إنستغرام” وعلّقت عليها “ألف سلامه عليكي وربنا يقومك بالسلامة… برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء… سلامتك من الآه”.

وتابعت بسمة: “والله يا جماعة ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها في الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا”.

وسجّلت الفنانة رغدة حلقة من برنامج “شيخ الحارة” في جزئه الثاني، ومن المقرّر عرضها في شهر رمضان، حيث نشرت وهبة صورة من الكواليس قبل ثلاثة أيام، مشيرةً إلى أن الحلقة معها ستكون حافلة بالأسرار التي لم تُنشر بعد، ثم بعد أن تعرضت لوعكة صحية، نشرت الصورة مرة أخرى، وطلبت الدعاء لها.