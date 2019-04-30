- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــــرد: تلقت المغنية دينيز سيكي العديد من الانتقادات من متابعيها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، بدت فيها مختلفة تمامًا عن إطلالاتها المعهودة بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها.
وبحسب موقع haberler التركي، تسبّبت دينيز سيكي البالغة من العمر 45 عامًا لمحبيبها ومعجبيها بخيبة أمل بعد وصولها لحالة لا يمكن فيها التعرف إليها.
يذكر أن دينيز سيكي من مواليد 1 يوليو 1970 في اسطنبول، وهي مغنية بوب تركية، ملحنة، وكاتبة أغاني وقد مثلت أيضًا في السينما، والتلفزيون حيث لها ثلاثة أعمال سينمائية، ومسلسل واحد فقط.
وأصدرت سيكي خلال مشوارها الفني العديد من الألبومات الغنائية أهمها، “لست أي أحد”، “عشق البحر”، “العشق هو الأجمل” و”كلماتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات التجميل حولت المغنية التركية دينيز سيكي إلى امرأة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.