عمليات التجميل حولت المغنية التركية دينيز سيكي إلى امرأة أخرى

متابعة بتجــــــــــــرد: تلقت المغنية دينيز سيكي العديد من الانتقادات من متابعيها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، بدت فيها مختلفة تمامًا عن إطلالاتها المعهودة بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها.

وبحسب موقع haberler التركي، تسبّبت دينيز سيكي البالغة من العمر 45 عامًا لمحبيبها ومعجبيها بخيبة أمل بعد وصولها لحالة لا يمكن فيها التعرف إليها.

يذكر أن دينيز سيكي من مواليد 1 يوليو 1970 في اسطنبول، وهي مغنية بوب تركية، ملحنة، وكاتبة أغاني وقد مثلت أيضًا في السينما، والتلفزيون حيث لها ثلاثة أعمال سينمائية، ومسلسل واحد فقط.

وأصدرت سيكي خلال مشوارها الفني العديد من الألبومات الغنائية أهمها، “لست أي أحد”، “عشق البحر”، “العشق هو الأجمل” و”كلماتي”.