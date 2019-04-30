برامج تلفزيون المستقبل خلال شهر رمضان المبارك

تعرض شاشة المستقبل خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام مجموعة من البرامج والمسلسلات التي تناسب جميع أفراد العائلة ومنها:

رمضان بالبلدي أحلى

برنامج رمضاني يستضيف في كل حلقة نجمين معروفين الاول من عالم الغناء والثاني من عالم الفن او الاعلام او السياسة او السلك الديبلوماسي …

هدفه المتعة والتسلية جامعاً في فقراته الغناء والحوار ما بين النجمين الحاضرين والتسلية مع الجمهور.

الحوار يقوم على طرح أغنيات مستوحاة من حياة الضيفين وموقعهما، يغنيها نجم الغناء، ومنها يطلق مقدم البرنامج شرارة الحوار بينهما..

أما الالعاب فهي متنوعة ترفيهية ومسلية يتشارك فيها الحاضرون في الساحة، وفيها تدخل صور “السيلفي”، العاب الحظ وسواها من العاب متنوعة وطريفة وغير متوقعة، وفي احدى الفقرات يكون الضيفان النجمان سنداً لمتباريين اثنين يتم اختيارهما عقب لعبة معينة، فيتنافس الضيفان النجمان على اسئلة سريعة بهدف جمع عدد اكبر من النقاط وجعل الفوز بهدايا قيمة من نصيب المتباري الذي اختاره ليتسابق عنه.

ولا تغيب عن الساحة مراسلات البرنامج، تنقلن الاجواء بتفاصيلها الدقيقة وتجلن بين الحاضرين لتجعلن منهم بدورهم مشاركين في طرح الاسئلة او الاشتراك بالالعاب بطريقة عفوية والهدف دائما : ربح الجوائز

“رمضان بالبلدي أحلى” بالتعاون مع جمعية “بيستس Beasts ” التي تتولى تنظيم الحدث يوميا من الفطور الى السحور طيلة الشهر الفضيل مع المئات من ساحة الملعب البلدي الواسع ،حيث يجمع هلال رمضان بنوره كل المحبين فيرفعوا سوية شعار هذا العام:”رمضان بالبلدي أحلى “.

مباشرة على “شاشة المستقبل”،ومن باحة الملعب البلدي يقضي آلاف المشاهدين او المشاركين ساعات ترفيهية مليئة بالضحكة والهيصة والموسيقى والربح والتسلية مع ميشال قزي ونجوم ومشاهير في مساحة مميزة من الاسئلة والعاب لا تخلو من المفاجآت الفريدة والجوائز القيمة…

خير الكلام

خير الكلام الموسم السادس.. البرنامج الرمضاني الذي يأتي هذا العام ليناقش مشاكل الأسرة وكيفية تنشئة الأبناء بالطريقة الصحيحة ويبحث في اسباب انتشار الخلافات الأسرية و مشاكل التربية وارتفاع نسب الطلاق.

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خير الكلام.. يعرض فيه الشيخ بهاء الدين سلام رحلة الأسرة منذ تكوينها حتى زواج الأبناء وبداية حياة جديدة خاصة بهم وذلك باسلوب ديني اجتماعي يحاكي الواقع.

المسلسل الدرامي “سكت الورق”

مسلسل درامي مختلف تماماً عن كل ما يعرض وينتج في هذه الأثناء، رواية لا تشبه إلا نفسها تتضمن الحماس، الإثارة، الحب، الثأر، التضحية، النضال، الفن، الفكاهة والوفاء…

قصتنا من كتابة المخضرم مروان نجار، بإسلوب عصري و سريع، تدور حول أحداث تجري الأن ولكنها مترابطة بأفعال و مجريات تعود عقدين الى الماضي، العمل ذو نفس لبناني إنما مع محور سوري متناسق تماماً مع سياق الرواية لإعطائها بعد عربي أوسع، فبإمكان كافة المجتمعات العربية التفاعل معها إيجابياً، حيث يمكن أن تدور غالبية الأحداث في أي من البلدان العربية.

بطولة: داليدا خليل، خالد القيش، نهلا داوود ،تقلا شمعون وجوزيف ساسين

المنتج والمخرج: نديم مهنا

الموسيقى التصويرية: جاد الياس رحباني

شارة البداية من كتابة الشاعر نزار فرنسيس وغناء الفنان ملحم زين، الحان توزيع ميشال فاضل

المسلسل الدرامي الفرصة الاخيرة

قصة حب هادئة تجمع بين امرأة توفى زوجها، تضطر إلى العيش في منزل عائلته هي وابنها بعد وفاته؛ إلا أنها تقع في قصة حب تتسبب في حدوث عدد من النزاعات العائلية.

بطولة اسعد فضة، دارين حمزة، محمد الاحمد، فاديا خطاب وبيار داغر اخراج فهد ميري، سيناريو فهد مرعي.