بالصور- ليلي كولينز مذهلة في العرض الاول لفيلمها

خطفت الممثلة ليلي كولينز الانظار خلال حضورها العرض الاول لفيلمها الجديد “Tolkien” في بريطانيا، لندن.

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وسارت “كولينز” على السجادة الخضراء مرتدية ثوباً ابيض اللون مذهل، بنقشات الزهور، من تصميم Giambattista Valli.

وتدور قصة الفيلم بعد عودة الكاتب الكبير جي. آر. آر. تولكين من ساحات المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، يقرر العمل على أهم وأشهر أعماله على اﻹطلاق، وهي ثلاثية (سيد الخواتم).

الفيلم اخراج دوم كاروكوسكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ ديفيد جليسون، ومن بطولة نيكوﻻس هولت، ليلى كولينز، لورا دونيلي وغيرهم.