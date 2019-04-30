متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت المصممة اللبنانية سوليدا مرقص مجموعتها الأولى للعباءات، بعد مسيرة امتدت لما يزيد عن 18 عامًا في تصميم فساتين السهرة والأعراس، إلا أنها وبتشجيع من عملائها قررت هذا العام ابتكار مجموعة مخصصة لشهر رمضان.
تضمنت المجموعة الجديدة الكثير من التفاصيل الدقيقة المبتكرة التي منحت كل قطع رونقًا خاصًا خرج بها من إطار التقليد إلى الحداثة وأضاف إلى العباءة أنوثة طاغية تعج بالحياة.
خرجت سوليدا في تصاميمها عن إطار المألوف حيث لجأت للدمج بين الأقمشة المتنوعة، وأضافت إلى اللون الأسود ألوان أخرى كالذهبي والفضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوليدا مرقص تبتكر تفاصيل جديدة للعباءة الخليجية.. وتؤكد: ثقة الناس سرّ تقدمي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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