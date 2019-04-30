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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت النجمة كيم كارداشيان بإطلالة غير موفقة يوم أمس حين اختارت الظهور بجمبسوت وردي اللون مع حذاء يصل طول رقبته إلى منطقة الفخذ ونظارة مشابهة للقناع، في محاولة منها للتشبه من حيث المظهر بشخصيات باور رينجرز التلفزيونية التي كانت تحظى بشهرة واسعة في تسعينيات القرن الماضي.
وظهرت أيضًا في الصورة التي نشرتها كيم لنفسها، عدة قطع ملقاة على الأرض من حولها في إشارة دالة على أنها واجهت صعوبة في اختيار تلك الإطلالة التي أرادت أن تشاركها مع متابعيها على إنستغرام لآخر إطلالاتها المنزلية.
وما إن قامت بنشر الصورة، حتى بدأت تنهال عليها التعليقات من جانب المتابعين، وتركزت أغلب التعليقات على قوام كيم المشابه للساعة الرملية، فيما انتقد آخرون النسق العام للإطلالة، التي رؤوا أنها جاءت لتنتقص من أناقتها وجمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تتعرض للانتقادات بسبب إطلالة "باور رينجرز" ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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