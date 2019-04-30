شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لـ"الخليج 365": انفصلت عن زوجى منذ 5 أشهر وتجمعنا علاقة ود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة حلا شيحة ”الخليج 365” أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة، وتم الطلاق بشكل رسمى قبل 5 أشهر، غير أنها تجمعها به الآن علاقة ود واحترام خاصة أنه والد أبنائها، مشددة على رفضها تدخل أى شخص فى حياتها الشخصية.

وتنشغل حلا شيحة حالياً تصوير مسلسلها الجديد "زلزال" مع النجم محمد رمضان رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة DMC، ليكون العمل الأول لها بعد اعلان عودتها للتمثيل عقب أكثر من 12 عاماً من الأعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية..

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان، تظهر حلا شيحة الأحداث بدور فتاة شعبية تملك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع فى حبها بطل العمل محمد رمضان.

وفى سياق متصل تعمل حلا على تسجيل حلقات مسلسل اذاعى جديد يحمل إسم "نوسة نحلة ثانك يو" تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفى الدين حسن ويتم إذاعته فى شهر رمضان أيضاً على محطات شبكة راديو النيل .